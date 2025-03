Lortica.it - Negrita, conto alla rovescia per il tour: sul palco il nuovo album “Canzoni Per Anni Spietati”

Manca poco al “Per”, che prenderà il via l’8 aprile da Roma e farà tappa il 15 aprile al Teatro Cartiere Carrara di Firenze. Ilsarà l’occasione per la band di proporre dal vivo i brani delPer, in uscita oggi 28 marzo, oltre ai grandi successi che hanno segnato i loro trent’di carriera.Anticipato a gennaio dal singolo Noi Siamo Gli Altri, una bta intensa che celebra l’autenticità e la libertà di pensiero, il disco rappresenta un vero e proprio manifesto artistico. Pubblicato da Universal Music, arriva a seidi distanza dall’ultimoin studio e conferma il percorso di ricerca e sperimentazione della band.Ile la bandProdotto e organizzato da MC2Live, ilattraverserà l’Italia con dieci imperdibili date:8 aprile 2025 – Roma, Atlantico9 aprile 2025 – Napoli, Casa Della Musica12 aprile 2025 – Ravenna, GNX Arena13 aprile 2025 – Milano, Alcatraz15 aprile 2025 – Firenze, Teatro Cartiere Carrara16 aprile 2025 – Venaria (TO), Teatro Concordia18 aprile 2025 – Brescia, Teatro Clerici19 aprile 2025 – Padova, Gran Teatro Geox24 aprile 2025 – Rovereto (TN), Palasport1-2 maggio 2025 – Nonantola (MO), Vox Club (2 maggio SOLD OUT)I, formati da Paolo “Pau” Bruni, Enrico “Drigo” Salvi e Cesare “Mac” Petricich, saranno accompagnati sulda Giacomo Rossetti (basso e cori), Guglielmo Ridolfo Gagliano (tastiere) e Cristiano DPellegrina (batteria).