Tvplay.it - “Neanche per sogno”: Zazzaroni e la rivelazione sulla Roma

Il giornalista non crede a Ranieri, botta e risposta tra i due: i dettagli.Il futuro dellaè ancora tutto da decidere. La stagione dei giallorossi sotto la guida tecnica di Claudio Ranieri a preso una piega impensabile solo qualche mese fa. Una serie di risultati positivi che hanno riportato laal settimo posto in classifica, in piena lotta per un posto nelle prossime competizioni europee.“per”:e la(LaPresse) tvplay.it16 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte in 27 partite tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League sono un bottino notevole per un allenatore che aveva preso la guida di una squadra in totale crisi. 1.96 punti di media a partita per riportare i giallorossi in una zona di classifica che possa un minimo soddisfare società ed ambiente capitolino.