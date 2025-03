361magazine.com - NBA e FIBA: verso una nuova lega professionistica in Europa, cosa sappiamo

Qualbolle in pentola.La National Basketball Association (NBA) e la Federazione Internazionale di Pallacanestro () hanno annunciato oggi l’avvio di un progetto congiunto per valutare la creazione di unamaschile in. L’iniziativa punta a coinvolgere un numero sempre maggiore di appassionati e a favorire la crescita della pallacanestro su scala continentale.NBA estanno portando avanti le discussioni avviate oltre un anno fa con potenziali investitori, club, costruttori di impianti sportivi e partner commerciali. Secondo il piano in fase di studio, lasi integrerebbe nel panorama cestistico europeo, consentendo alle squadre di mantenere la partecipazione ai rispettivi campionati nazionali. Il format prevedrebbe sia squadre permanenti sia un sistema di qualificazione basato sul merito, in linea con l’ecosistema della pallacanestro europea.