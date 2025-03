Lanazione.it - Nautor Swan: Nuovi Cantieri a Viareggio per Yacht di Lusso Sostenibili

I prestigiosi sailingsaranno presto costruiti in città, come già annunciato da Massimo Perotti, presidente di Sanlorenzo, il colosso della nautica che ha acquistato, ex proprietà di Leonardo Ferragamo. Nel nuovo piano di sviluppo industriale dedicato al brand, sono compresi dueposti in Darsena. Viene indicato, tra gli altri, il capannone ex Vismara davanti alla darsena Nuova, che per primo potrebbe ospitare un 42 metri, si dice ordinato da un armatore italiano. Sanlorenzo, che ha chiuso il 2024 con un fatturato record di 930,4 milioni, ha firmato un contratto con il gigante dei broker nautici Edmistone che, per trenta anni, ha venduto gliPerini Navi in America. Obiettivo di Edmistone è ovviamente quello di replicare e magari incrementare quei successi con i "maxi" da 40 e più metri, realizzati in alluminio.