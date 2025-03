Ilrestodelcarlino.it - Nata la Fondazione Amadori: "Sostegno al territorio"

L’avvio di un progetto adell’Istituto oncologico romagnolo per la ricerca sull’immunoterapia è il primo atto della neo, promossa per volontà degli azionisti gel gruppo leader dell’agrolimentare in Italia con l’obiettivo dichiarato di "creare valore e inclusione nelle comunità e nei territori in cui il Gruppo opera attraverso la sua filiera". L’accordo con l’organizzazione no-profit, impegnel supporto ai pazienti oncologici attraverso diversi servizi e nelalla ricerca scientifica contro il cancro, è di durata quadriennale e vedrà allocata fino al 2028 una cifra complessiva di 200mila euro. Il contributo sarà dedicato a sostenere due fasi di un progetto di ricerca che si svolgerà nei laboratori dell’Irst Irccs: la prima vedrà l’acquisizione e messa a punto della strumentazione necessaria, mentre la seconda, in programma nel triennio 2026/’28, si concentrerà sugli studi di immunoterapia legati all’utilizzo di cellule natural killer contro i tumori, per rendere questi linfociti più efficaci nel riconoscere e combattere la malattia.