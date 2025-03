Ilgiorno.it - Nasconde al Fisco un milione: denuncia e sequestro

Dal 2017, aveva smesso di presentare la dichiarazione dei redditi e di pagare le tasse. Con un giro d’affari che, secondo quanto ricostruito dalla Guardia di finanza di Erba, ammonterebbe a undi euro, completamente nascosto al. L’uomo, un agente di commercio di Carugo, che lavora nel settore della vendita degli elettrodomestici, è così andato incontro a unpreventivo di beni per un valore complessivo di circa 120mila euro, conseguenza di una verifica fiscale svolta dai militari nei mesi scorsi. In particolare, il decreto del giudice è stata eseguito mettendo i sigilli a un immobile che era nella disponibilità dell’indagato a Carugo, per un valore pari all’importo evaso. Gli accertamenti sulla sua posizione fiscale, hanno seguito la strada penale fin da subito, a fronte dell’assenza di dichiarazioni dei redditi degli ultimi otto anni: da qui in avanti è stata una ricostruzione documentale basata sulla documentazione acquisita relativa alle operazioni di vendita.