Laprimapagina.it - Nasce il sito dell’Associazione culturale Rachele Nardo: un nuovo spazio per la memoria e l’impegno sociale

Leggi su Laprimapagina.it

In un evento che segnerà un momento importante nella storia di Vibo Valentia, l’Associazione– LLFF” (Libera – Leggera – Forte – Felice) annuncerà ufficialmente il lancio del suoweb.it , un portale pensato per raccogliere e diffondere i valori che hanno caratterizzato la vita di, giovane prematuramente scomparsa. L’evento si terrà mercoledì 2 aprile 2025, alle ore 11:00, nell’Aula Magna del Liceo “Vito Capialbi” di Vibo Valentia, e vedrà la partecipazione di amici, familiari, autorità locali e della comunità scolastica., una giovane di 20 anni, ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore di chi l’ha conosciuta. La sua vita, breve ma intensa, è stata un esempio di positività, impegnoe determinazione. In suo onore, l’associazioneintende portare avanti il suo legato attraverso iniziative che celebrano i suoi ideali di libertà, leggerezza, forza e felicità.