Napoli, vince 88milioni di euro al Superenalotto: la 'quasi' ex moglie lo scopre e chiede la metà

Potrebbe essere costretto a dividere la super vincita con lada cui si stava separando il 51enne che il 20 marzo aveva centrato un jackpot da 88 milioni dialcon un biglietto acquistato a Roma.L’uomo aveva provato a nascondere la vincita alla donnaL’uomo, originario di, aveva provato a nascondere la vincita alla ormai quasi ex consorte, un’estetista di Rovigo di 45 anni. Ora però lei gli ha fatto causa rivendicandodella vincita, 44 milioni di, o un vitalizio di 5 milaal mese, come rivela Rovigo News. Gli avvocati della consorte hanno fatto presente che dal momento che la vincita e’ stata ottenuta quando i coniugi erano ancora sposati e in regime di comunione dei beni, la somma rientra automaticamente nel patrimonio comune e deve essere divisa al 50%.