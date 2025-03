Napolipiu.com - Napoli, verso il Milan: Raspadori favorito su Neres. Conferme per Lukaku

ilsuper">Idee chiare per Antonio Conte in vista della sfida contro il: nonostante il recupero di David, sarà ancora una volta Giacomoad affiancare Romelunel tandem d’attacco del 3-5-2.A riportarlo è Sky Sport, con l’inviato Massimo Ugolini da Castel Volturno, che conferma la tendenza a dare continuità agli undici titolari visti nelle ultime tre uscite:«Si avvicina la conferma degli stessi undici che sono scesi in campo nelle ultime tre partite.hanno dato segnali positivi, anche nelle recenti gare con le rispettive Nazionali»., reduce da uno stop, ritroverà la convocazione, ma partirà dalla panchina:«Deve ritrovare il ritmo partita. I prossimi minuti contro ilal Maradona saranno decisivi».