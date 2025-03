Serieanews.com - Napoli, sarà scambio pazzesco: arriva un bomber da 80 milioni, la conferma clamorosa

Leggi su Serieanews.com

, ecco lache tutti aspettavano: azzurri pronti allocon un’altra bigla(Ansa Foto) – SerieAnewsImmaginate unscatenato sul mercato in vista della prossima stagione. Il ds Manna che compra calciatori a iosa con un budget a disposizione che nemmeno le altre big del nostro campionato. Fantascienza? Tutt’altro. Gli azzurri stanno programmando il futuro, sono un club in salute grazie alle gestioni oculate degli ultimi anni volute dal patron De Laurentiis ed hanno superato senza troppe difficoltà anche i mancati introiti della Champions League.Ed ora, in vista dell’estate, si potrà spendere fino a circa 150di euro sul mercato. Una cifra impressionante, derivante dagli introiti per la partecipazione alla prossima Champions League ma anche dagli oltre 70incassati dal PSG lo scorso gennaio per la cessione di Kvaratskhelia.