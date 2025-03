Spazionapoli.it - Napoli-Milan, Conte avvisato: l’avvertimento è chiaro

Leggi su Spazionapoli.it

In attesa della gara di domenica tra, di fatto, in casa azzurra è arrivato un avviso per lo stesso. Dopo il pareggio deludente rimediato contro il Venezia, di fatto, ilè atteso da una gara da dentro o fuori. I partenopei, infatti, domenica sera giocheranno contro iluna gara che può dire tantissimo sulla lotta scudetto.L’Inter ha un match favorevole sulla carta, visto che ospiterà allo Stadio San Siro l’Udinese. Il, dal canto suo, ha di fronte a sé un avversario davvero altalenante. Lo stesso Antonioè statodella forza deldi Sergio Conceicao.Filippo Galli: “? I rossoneri non avranno nulla da perdere”Filippo Galli, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Radio Kiss Kiss’, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni:“I partenopei hanno un allenatore che sa affrontare benissimo le situazioni difficili.