Napoli-Milan, ballottaggio tra Olivera e Spinazzola: il favorito

traper il posto da titolare: il favorito di Conte e le probabili formazioni del big match di Serie A.Sarà 3-5-2 o 4-3-3? Giocherà titolare David Neres? Chi vincerà iltra? A due giorni da, Antonio Conte sta sciogliendo gli ultimi dubbi di formazione. L’appuntamento è di quelli da non sbagliare, visto che domenica sera arriva una squadra al Maradona che può dare fastidio ai partenopei. Salvo sorprese, il modulo con il quale dovrebbe iniziare la partita sarà il 3-5-2, con Raspadori e Lukaku in attacco e David Neres, pienamente recuperato dall’infortunio, in panchina. Un grande dubbio il tecnico leccese lo ha sulla corsia sinistra, dove prosegue iltra. A oggi tra i due esterni c’è un favorito per la maglia da titolare.