Spazionapoli.it - Napoli, continua il pressing per Osimhen: la proposta per ridurre la clausola

Leggi su Spazionapoli.it

Dalla Premier spunta la, occhio all’obiettivo e all’eventuale decisione del: i dettagli.Il futuro di Victora rappresentare un rebus per il. L’attaccante nigeriano ha messo a segno 26 gol e 5 assist nelle 30 partite disputate finora in stagione. Un bottino notevole che alimenta sempre di più l’interesse di alcuni top club europei nei suoi confronti.Tra questi c’è anche il Manchester United che, tuttavia, è ancora titubante in merito alla cifre. Victor, in prestito al Galatasaray dal, ha unarescissoria di 75 milioni di euro, che il club inglese vorrebbe provare ad abbassare offrendo una contropartita tecnica ad Aurelio De Laurentiis.Lo United inserisce una contropartita tecnicaSi tratta di Rasmus Hojlund, talento classe 2003 ex Atalanta.