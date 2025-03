Chiccheinformatiche.com - Myanmar: Terremoto di magnitudo 7.7 in Birmania, crollano palazzi – VIDEO

Un potentedi7.7 ha colpito ilnelle ultime ore, scuotendo profondamente l’intera regione del Sud-est asiatico. Il sisma ha generato preoccupazione tra la popolazione locale e nei Paesi confinanti, dove le scosse sono state avvertite con intensità. Le autorità stanno monitorando la situazione per valutare i danni e verificare l’eventuale necessità di interventi di emergenza., in: Scossa avvertita in tutta la regioneIlè stato registrato con epicentro nel, conosciuto anche come, ed è stato avvertito chiaramente in numerose aree circostanti, tra cui Thailandia, Laos, Bangladesh e India nord-orientale. Alcuni edifici sono stati evacuati per precauzione, mentre sui social media si moltiplicano le segnalazioni di cittadini allarmati che descrivono la durata e l’intensità della scossa.