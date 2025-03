Myanmar devastato da un terremoto di magnitudo 77 | il rischio di repliche è molto alto

Dayitalianews.com - Myanmar devastato da un terremoto di magnitudo 7,7: “il rischio di repliche è molto alto”

Un potentedi7,7 ha colpito ilil 28 marzo, con ripercussioni anche in Cina e Thailandia. A Bangkok, il crollo di un grattacielo in costruzione ha causato numerosi morti e centinaia di dispersi. Secondo lo United States Geological Survey (USGS), il sisma si è verificato 16 chilometri a nord-ovest di Sagaing, a una profondità di 10 chilometri, alle 14:20 ora locale (le 7:20 in Italia).Un disastro in un Paese già in crisiImages of heavily damaged buildings in #Mandalay after a powerful 7.7 magnitude #earthquake hit central #. (Photos: AFP) pic.twitter.com/kGaRFqhYAe— Mizzima News (@MizzimaNews) March 28, 2025 Ilha colpito ungià in ginocchio a causa della crisi politica seguita al colpo di Stato del 2021, che ha innescato una guerra civile e una gravissima crisi umanitaria.