Quotidiano.net - Myanmar: crollano monasteri, moschee e templi. Il terremoto fa strage di fedeli

Roma, 28 marzo 2025 – Già si parla di migliaia di morti in, colpito oggi da una violentissima scossa didi magnitudo 7.7. Tra le vittime ci sono anche diversi bambini che si trovavano nel monastero di Wailuwun a Taungoo. Secondo quanto riporta giornale Eleven sul suo profilo X, almeno cinque sono deceduti insieme a un novizio mentre "stavamo recitando delle preghiere quando e iniziata la scossa". Altri giovanissimi risulterebbero dispersi. Tra i luoghi di culto andati distrutti c'è anche una moschea a Mandalay, la seconda città più grande Paese. Una ventina le persone che hanno perso la vita travolte dalle macerie. Sui social circola poi il video di un tempio buddista nello Stato Shan. TOPSHOT - Blood is seen on the face of an earthquake survivors as she rests in a hospital in Naypyidaw on March 28, 2025, after an earthquake in central