Cataniatoday.it - Museo della Ceramica di Caltagirone, trasloco temporaneo a Palazzo Libertini di San Marco

Leggi su Cataniatoday.it

"La sopraggiunta inagibilità dei locali che, in via Roma, ospitano ilregionale, rende necessarie iniziative tempestive e concrete per fare fronte alla situazione". Lo si legge in una nota del comune di. "Viste le criticità determinatesi nell'edificio -.