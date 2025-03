Lanazione.it - Musa 25 Musica e arte grafica ai terminal . Così il viaggio si arricchisce di emozioni

Note nell’aria ementre aspetti il metrò o imbocchi la rampa della scala mobile. Ilsidi. Succede a Perugia grazie ad un’idea per promuovere il sistema di trasporto pubblico locale attraverso due forme d’: lae il disegno. E’ questa l’ambizione di “Perugia MultiUrbana per Spazi di Attraversamento -25”, presentata oggi ai giardini del Pincetto dal coordinatore dell’iniziativa, Luca Fondacci, dal curatore artistico e presidente dell’associazione culturale Umbria Fumetto, Claudio Ferracci, e dall’assessore allo spettacolo Fabrizio Croce. Quattro gli eventi (gratuiti) incentrati sull’interazione tra i viaggiatori e le arti visive e sonore. Ogni evento presenterà estemporanee di disegno a mano e sonorizzazionili eseguite in vinile in una fusione unica di creatività e mobilità.