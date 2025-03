Lanazione.it - Muore a 54 anni noto ingegnere, la comunità piange Gianluca Benesperi

Quarrata (Pistoia), 28 marzo 2025 – Una tragica notizia si è abbattuta sulladel Barba, di Quarrata e anche di Pistoia, dove era molto conosciuto. Due notti fa, colpito da un malore improvviso mentre si trovava nella sua abitazione, è morto l’, 54compiuti a novembre. Una tragedia che per la giovane età die per il modo inaspettato in cui è avvenuta, ha lasciato costernata, e profondamente addolorata l’intera. Il professionista era moltoa Quarrata, dove viveva con l’amatissima moglie Alice e l’adorata figlioletta di circa due, e nella provincia, soprattutto per il suo lavoro di consulente tecnico d’ufficio del tribunale di Pistoia. Una famiglia conosciuta a Barba dove aveva vissuto fin da bambino con i genitori, morti prematuramente, e con il fratello Pierluigi, avvocato, e la sorella Laura commercialista, ai qualiera molto legato.