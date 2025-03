Iltempo.it - Muoia Prodi con tutti gli Antischléin

Cui prodest? Anzi cui? Quando il caso dei capelli sembrava finito con una figuraccia ma lasciando destra e sinistra sulle proprie posizioni, con un colpo di bazooka un misterioso video inequivocabile è spuntato all'improvviso. E con lui una ricostruzione talmente complottista da risultare la più verosimile, visti i precedenti delle grandi cadute del Mortadella affettato dai suoi alleati sia nel primo che nel secondo governo. E perfino quando era a un metro dal Quirinale. Ed ecco che non appena Letta e la pattuglia anti Schlein si lancia in difesa del Professore pronto a benedire la discesa in campo di Ruffini e dei cattolici dem, da un evento costellato solo di militanti Pd spunta proprio l'arma del delitto. Servita in prima serata da un Giovanni Floris che ne esce da eroe mettendo in imbarazzo quel Massimo Giannini che aveva accusato i giornalisti che, ahiloro, non votano come lui di essere sicari di regime.