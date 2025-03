Ilfattoquotidiano.it - Multa di 500 euro per chi gioca a calcio in piazza. Gli ex giocatori Zigoni e Zanini: “Così si uccide uno sport”

“Da bambino, all’oratorio,vo da solo contro dieci e vincevo. I campioni nascono lì, se si tolgono ai bimbi i luoghi dove muovere i primi passi per diventare campioni siuno”. Gianfranco, ex centravanti del Verona, ha ammesso che “ormai non mi sorprendo più di nulla” riferendosi alla decisione presa dal sindaco di Montecchio Maggiore, comune in provincia di Vicenza, che ha deciso dire fino 500chiunque giochi a pallone in piazze e sagrati.A rincarare la dose ci ha pensato anche Nicola, extore di Serie A, ex allenatore del Vicenza e attuale tecnico della Dolomiti Bellunesi, prima in classifica nel girone C del campionato di Serie D: “A volte bisognerebbe trovare il modo di parlare ai ragazzi e di redarguirli. Magari da parte di un gruppo di persone adulte tutte insieme.