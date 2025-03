Movieplayer.it - Mr. Morfina, intervista a Jack Quaid: "Il dolore è una costante della mia carriera!"

Leggi su Movieplayer.it

Da The Boys a Mr., l'attore è l'expendable del cinema americano contemporaneo: nessuno a Hollywood incassa più colpi di lui. E ci ha detto perché ama questi ruoli. In sala.ci sta prendendo gusto a farsi picchiare: Hughie nella serie The Boys, poi i film Scream e Companion, ora Mr.. È certamente un temasua. Nel film di Dan Berk e Robert Olsen, già autori di Villains e Significant other, è Nate Caine, bancario che, a causa di un'anomalia nei suoi recettori nervosi, non può provare. Nelle sale italiane, quella che inizialmente sembra una classica commedia romantica si trasforma presto in un film estremamente splatter: il protagonista si è infatti innamorato di Sherry (Amber Midthunder), che lavora da poco nella sua stessa banca. Le .