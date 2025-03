Oasport.it - MotoGP, Morbidelli vola sul bagnato ad Austin in FP1. Marquez cade ed è 3°, buon avvio di Bagnaia

Si è appena conclusa con il miglior tempo di Francola prima sessione di prove libere del Gran Premio delle Americhe 2025, valevole come terzo appuntamento stagionale del Mondiale di. Il weekend texano è cominciato con una sessione bagnata che potrebbe rivelarsi comunque abbastanza indicativa, alla luce delle previsioni meteo di sabato e domenica.Al COTA diil più veloce della FP1 è statocon la Ducati del team VR46, fermando il cronometro in 2’12?531 dopo aver messo in evidenza un ottimo ritmo per tutto il turno. Il pilota romano ha preceduto la Yamaha dello specialista australiano Jack Miller, secondo a soli 83 millesimi dalla vetta, mentre il leader del campionato Marcsi è piazzato in terza posizione a 249 millesimi.Il fuoriclasse catalano ha trovato subito unpasso sotto la pioggia con la sua Ducati GP25 ufficiale, incappando nella prima caduta (highside in curva 2, senza conseguenze) della stagione ma reagendo alla grande nell’ultimo run della sessione con dei giri estremamente competitivi.