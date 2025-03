Oasport.it - MotoGP, Marc Marquez si conferma l’uomo da battere in Texas. Bagnaia deve limitare i danni

parte con il piede giusto al COTA di Austin, firma il miglior tempo del venerdì e consolida la sua candidatura per il ruolo di favorito principale in vista del Gran Premio delle Americhe 2025, valevole come terzo atto stagionale del Mondiale. Il leader del campionato, dominatore delle prime due tappe in Thailandia e in Argentina, ha sempre avuto un feeling speciale con la pista texana e può mettere nel mirino la terza doppietta (Sprint+gara) di fila.MM93 è andato fortissimo oggi in tutte le condizioni: sotto la pioggia, su pista umida e su asfalto maculato. L’otto volte iridato volava anche negli ultimi minuti delle pre-qualifiche con gomme slick su un tracciato ormai quasi completamente asciutto, rifilando sette decimi al primo degli inseguitori e lanciando un segnale inequivocabile al resto della concorrenza.