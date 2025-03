Oasport.it - MotoGP, Marc Marquez: “Mi sento bene con la moto in ogni condizione. Devo evitare gli errori come nella FP1”

Leggi su Oasport.it

domina la scena al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale di2025. Sullo splendido scenario del tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas di Austin (Texas, Stati Uniti), la pioggia della prima parte della giornata ha lasciato lo spazio all’asciutto, permettendo ai piloti di spingere per i time attack finali.La caccia alla top10 ha visto un unico grande dominatore, proprio il Cabroncito che su questa pista sembra di un altro pianeta. 2:02.929 e distacchi notevoli per tutti. Secondo Fabio Di Giannantonio a 736 millesimi, quindi terzo Franco Morbidelli a 837. Quarta posizione per Alexa 882 millesimi, quinta per Fermin Aldeguer a 973, quindi sesta per Jack Miller a 1.024. Chiude in settima posizione Pedro Acosta a 1.