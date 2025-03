Oasport.it - MotoGP, Marc Marquez domina le pre-qualifiche di Austin. Bagnaia si salva e va in Q2

mette le cose in chiaro e si porta davanti a tutti al termine del venerdì sul COTA di, firmando il miglior tempo assoluto nelle pre-del Gran Premio delle Americhe 2025, terzo capitolo stagionale del Mondiale. Il fenomeno catalano del team ufficiale Ducati ha fatto la differenza nella fase finale del turno con gomme slick nel momento in cui la pista si è asciugata, consentendo ai piloti di spingere forte per cercare di ottenere l’accesso diretto in Q2.L’otto volte campione iridato, leader della classifica a punteggio pieno dopo le doppiette in Thailandia ed in Argentina, ha fissato il limite in 2’02?929 dimostrando un feeling impressionante con il circuito texano in sella alla sua GP25. Il fuoriclasse di Cervera ha preceduto i ducatisti italiani del team VR46 Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli, rispettivamente secondo e terzo a 736 e 837 millesimi dalla vetta facendo un grande balzo in avanti proprio all’ultimo giro.