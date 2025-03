Oasport.it - MotoGP, Jorge Martin rivela: “La caduta peggiore della mia vita, punto a tornare in Qatar”

Il peggio è alle spalle.è ad Austin, terza tappa del Mondiale 2025 di, per seguire con grande interesse lo sviluppo del week end. Lo potrà fare solo da spettatore il campione del mondo, vista la serie di infortuni che ha rimediato tra test pre-season e allenamento. Incidente nel training che si èto di una gravità particolare per le lesioni, che gli hanno suggerito non poca prudenza.“Sono molto felice di essere qua. Essere qui significa che siamo un passo più vicini a. Non è stato per niente facile, è stato un incubo. Finalmente siamo qui, sono felice e non vedo l’ora di“, le prime parole di. L’obiettivo èin: “Vediamo, sicuramente sì. Devo fare la visita medica ma sembra che l’osso stia guarendo abbastanza bene. Qui abbiamo voluto stare calmi, non era nel nostro piano correre ad Austin mentre insì.