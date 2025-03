Oasport.it - MotoGP, GP USA 2025: risultati e classifica pre-qualifiche. Marc Marquez padrone, Bagnaia in Q2 per un soffio

Le pre-del GP degli USA, terzo appuntamento del Mondialedi, hanno dato il loro responso. Sul circuito di Austin i piloti e i team hanno lavorato alacremente per trovare la miglior messa a punto possibile sulla propria moto e raccogliere informazioni. I dati sono stati messi insieme, per poi lanciarsi nel time-attack per la definizione di Q2 e di Q1.Una pista difficile da interpretare quella texana, fatta di tanti avvallamenti e tra mille saliscendi. Complicato avere la giusta stabilità. In altre parole, bisogna fidarsi e anche rischiare. Un motivo in più per cuiin passato abbia fatto il bello e il cattivo tempo su questo tracciato, vista la sua arte di controllare quel limite che spesso per gli altri è già oltre.Non è un caso che l’iberico su questo layout abbia posto la propria bandierina in sette circostanze, di cui sei consecutive.