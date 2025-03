Oasport.it - MotoGP, GP USA 2025: risultati e classifica FP1. Morbidelli brilla sul bagnato su Miller e Marquez. 6° Bagnaia dietro Acosta

Leggi su Oasport.it

Si è da poco conclusa la prima sessione di prove libere del Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale di. Sul tracciato denominato COTA di Austin (Texas) la pioggia ha scombussolato tutte le carte in tavola, proponendo un turno decisamente complicato per i piloti, con diverse cadute importanti (su tutte una disarcionata di Marc).Il miglior tempo della FP1 sulla pista statunitense lo ha fissato Francoin 2:12.531 con 83 millesimi su Jack, mentre è terzo Marca 249. Quarto Johann Zarco a 307, davanti a Pedroquinto a 744, mentre è sesto Peccoa 759.Settima posizione per Alexa 783 millesimi dalla vetta, quindi ottava per Maverick Vinales a 952, davanti a Brad Binder nono a 1.107 e Augusto Fernandez decimo a 1.