MotoGP GP delle Americhe | FP1 piovose Marquez domina il pre qualifiche

Ad Austin si aprono le danze del Gran Premio, terzo appuntamento del calendario 2025 di. Jorge Martin, campione del mondo in carica, risulta ancora assente in pista a causa dell’incidente che gli ha impedito di partecipare anche ai primi due round della stagione. Nonostante il pit stop forzato, Martin è presente al COTA con Aprilia: “Il fatto che io sia venuto qui ad Austin vuol dire che manca poco al mio ritorno. Ci sonopossibilità che io corra in Qatar. Mi sono rotto dieci ossa, ma stanno guarendo tutte bene. Lo scafoide è una brutta frattura. Anche se avvenuta in allenamento, posso dire che è stata la peggior caduta della mia vita. Vedo, però, la luce in fondo al tunnel“, afferma ai microfoni di Sky Sport.“Non vedo l’ora di tornare in sella. È presto, però, per capire che tipo di sensazioni avrò in moto.