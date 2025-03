Thesocialpost.it - MotoGp Austin: spaventoso volo di Marc Marquez, le condizioni del campione

Sotto una pioggia battente che ha caratterizzato il primo turno di prove ad Austin, con previsioni meteorologiche ancora incerte per i prossimi giorni, è stato Franco Morbidelli a sorprendere tutti, chiudendo in testa con la sua Desmosedici 2024. La moto del pilota italiano ha fatto meglio delle Ducati ufficiali, confermando il buon stato di forma della sua squadra. Marc Marquez, che ha dovuto fare i conti con una brutta caduta nelle fasi iniziali, si è comunque ripreso e ha ottenuto il terzo posto, a due decimi di distanza dal leader. Il pilota spagnolo ha perso il posteriore della sua Ducati in curva 2, a causa della superficie bagnata, finendo vittima di un highside che lo ha scaraventato violentemente sull'asfalto.