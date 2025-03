Digital-news.it - MotoGP 2025, diretta esclusiva Gran Premio America Sky Sport, NOW. Sprint LIVE anche su TV8

In arrivo su Sky e in streaming su NOW un fine settimana all’insegna dell’adrenalina, con il terzo appuntamento stagionale del Motomondiale, che sbarca ad Austin, Texas, per ildelle Americhe, e il secondo round della Superbike, in Portogallo.Il Circuito delle Americhe - nome scelto dall'architetto ed ex pilota tedesco Hermann Tilke, che disegnò la bozza del progetto su un tovagliolo da barbecue - sorge nei pressi di Austin, in Texas. La struttura ha una capacità di 120mila tifosi e presenta una torre panoramica alta 77 metri, che può ospitare (a pagamento) fino a 70 visitatori. Dal 2012 - anno in cui il circuito è stato inaugurato - èla sede deldegli Stati Uniti d'di Formula 1.Il record di successi sul tracciato statunitense appartiene a Marc Márquez, che qui ha vinto 7 volte (dal 2013 al 2018 e nel 2021, sempre sulla Honda).