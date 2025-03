Sport.quotidiano.net - Motociclismo: oggi le gare di qualifica. Mondiale Superbike al via, Gaggi pronto per la nuova avventura

Tuttoper l’edizione 2025 del, che per il sesto anno consecutivo vedrà Marconella griglia di partenza della categoria Supersport 300. Per il ventunenne pilota fanese, alla terza annata di fila col team Yamaha BrCorse di Arcore (MB), lairidata comincerà col Pirelli Portuguese Round in agenda questo weekend a Portimao.alle 17 scatterà la Superpole di, domani gara 1 e domenica gara 2 sempre dalle 16,15 con diretta televisiva trasmessa da Sky (per gli abbonati) e TV8 (in chiaro). "Finalmente si torna in pista perggiare, perché quando non corro la vita del paddock mi manca molto e la pausa invernale è troppo lunga per me – commenta lo stesso numero 43, ancora portacolori del Comune di Fano e testimonial di Amici Senza Frontiere e Fondazione Maruzza Cure Palliative Pediatriche –.