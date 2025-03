Oasport.it - Moto3, Piqeueras svetta nelle FP1 del GP degli USA. Benissimo Bertelle e Pini

Si chiude nel segno di Angel Piqueras la prima sessione di prove libere valida per il GPUSA, terzo appuntamento del Motomondiale 2025 di. Il centauro spagnolo ha beffato la concorrenza nel suggestivo tracciato del COTA, trovando il suo miglior giro al fotofinish sotto una pioggia leggera. Nello specifico il centauro in sella alla FRINSA – MT Helmets -MSI ha fermato il cronometro a 2:23.298, rifilando +0.809 alla Red Bull KTM Ajo dell’attuale leader della classifica piloti Josè Antonio Rueda, secondo davanti al nostro Matteo(Level UP – MTA), avanti per buona parte del turno e poi terzo con +0.871.poi il rookie Guido(Liqui Moly Dynavolt Intact GP), abile a strappare la quinta piazza mettendosi alle spalle David Almansa (Leopard Racing), quarto con +1.