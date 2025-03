Oasport.it - Moto2, Jake Dixon vola sul bagnato nella FP1 di Austin. Bene gli italiani: Vietti 4°, Arbolino 6°

Leggi su Oasport.it

ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale di2025. Sullo splendido scenario del tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas di(Texas) è, però, la pioggia la grande protagonista. Dopo essere caduta in maniera copiosa nel corso della notte, ha proseguito anche nel corso della FP1, seppur in maniera più leggera. L’asfalto è risultato decisamentelungo tutto il corso dei 40 minuti del turno, per cui i piloti hanno dovuto prendere le misure a condizioni particolarmente complicate, e le cadute non sono mancate.Da questo scenario è emerso(Boscoscuro Marc VDS) che, come al solito, ha fatto vedere le sue qualità sul, rifilando distacchi abissali a tutti. Tempo di 2:19.