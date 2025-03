Oasport.it - Moto2, Jake Dixon velocissimo nelle pre-qualifiche bagnate ad Austin. 2° Arbolino, Vietti in top-5

Condizioni molto particolari ad, terzo appuntamento del Motomondiale 2025. Sul COTA, le pre-dellahanno regalato non poche emozioni. Giove Pluvio a metterci lo zampino nella prima fase del turno odierno, salvo poi prendersi una “pausa” e portare a una condizione di umido sul nuovo nastro d’asfalto texano.Drenaggio eccezionale quello della pista americana al punto che la traccia asciutta si è vista piuttosto chiaramente negli ultimi minuti. Come era accaduto nella FP1, il britannico(secondo del campionato) ha fatto la differenza in sella alla Boscoscuro ELF Marc VDS Racing Team con il crono di 2:18.501 a precedere un ottimo Tony, che sulla Boscoscuro BLU CRU Pramac Yamahasi è fermato a 0.601 dal leader. Terzo tempo per lo spagnolo Alonso Lopez con la terza Boscoscuro della serie, del Team HDR Heidrun, distanziato di 914 millesimi.