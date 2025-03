Sport.quotidiano.net - Moto Gp, Marquez il più veloce al venerdì. Bagnaia al pelo in Q2

Austin, 28 marzo 2025 – Undi Austin difficile per pioggia e pista bagnata, ma sempre nel segno di Marc. Il leader del mondiale ha ottenuto il miglior tempo di giornata nelle Practice, con pista che si è asciugata col passare dei minuti dopo la pioggia abbondante nelle prime libere, confermando il suo feeling con il tracciato texano.si è salvato qualificandosi in Q2 con il decimo tempo, ma il distacco è importante. Le altre cinque Ducati si sono piazzate nelle prime cinque posizioni. E domani tutti ai blocchi di partenza.subitoarranca Nelle Fp1 pista bagnata e tempi non del tutto attendibili visto che sabato e domenica non dovrebbe piovere. In ogni caso, dall’acqua è spuntato Franco Morbidelli con il miglior tempo in 2’12”531 con meno di un decimo di vantaggio su Jack Miller e 2 decimi e mezzo su Marc, terzo nonostante una caduta.