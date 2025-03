Lanazione.it - Mostro di Firenze, la Procura: “La pista del Rosso del Mugello smentita da indagini”

, 28 marzo 2025 – Per gli omicidi deldi, ladel ‘del’, un ex impiegato pubblico deceduto da diversi anni, «èdagià svolte». Lo afferma ladinell’ordinanza con cui ha rigettato una richiesta dell’avvocato Alessio Tranfa di Roma, legale di una parente di una vittima di un delitto avvenuto nel 1981. L’avvocato Tranfa chiedeva l’accesso, in copia, di alcuni atti di indagine sul killer delle coppiette. «Nessun reperto custodito dalladella Repubblica» può essere «consegnato a parti private», per questo «le istanze sono da rigettare in quanto infondate in fatto, come in diritto» scrivono le pm Ornella Galeotti e Beatrice Giunti, titolari dellesull’ultimo fascicolo su ildi. Il legale, si legge nell’atto della, «fa proprie le ipotesi svolte da Paolo Cochi, che risulta consulente - senza che sia specificata la sua specifica competenza e il suo curriculum professionale» nelle trasmissioni televisive e sulle pagine di quotidiani e pubblicazioni.