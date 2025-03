Ilfattoquotidiano.it - Mosaico libanese, che cosa cambia dopo la guerra? Rivedi la diretta con Gad Lerner, Rosita Di Peri e Maddalena Oliva

la devastantedei 33 giorni del 2006, il popolosi è trovato nuovamente ostaggio di dinamiche regionali che hanno portatoe distruzione. La violazione dei confini da parte di Israele, il lancio di missili da parte di Hezbollah e la presenza in controluce dell’Iran hanno enormi implicazioni locali. Alimentano, da un lato, l’ideacolosa di una regione esonerata dal diritto internazionale e in cui la sovranità può essere violata. E, dall’altro, le istanze settarie di chi – da parti sciite e sunnite, ma anche di frange consistenti della destra israeliana – immagina Stati etnici, internamente omogenei. Ma il Medio Oriente è sempre stato un caleidoscopio di coesistenze: la purezza (oltre a non essere desiderabile) semplicemente non può darsi. Non c’è alternativa alla convivenza.