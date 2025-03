Thesocialpost.it - “Morto sul colpo”. Terribile incidente stradale in Italia, il bilancio è drammatico

a seguito di unin. Une un ferito grave nello scontro frontale tra un Fiorino Fiat e un tir sulla statale 194 “Ragusana”, vicino all’ospedale di Lentini a Siracusa. Leggi anche: La “pace” di Putin? Significa annientamento degli ucraini A perdere la vita è stato un 41enne che viaggiava sul furgoncino come passeggero, mentre il guidatore, un 38enne, è stato portato all’ospedale Cannizzaro in condizioni delicate. Illeso il camionista. Stando alle prime ricostruzioni, il Fiorino procedeva in direzione Siracusa, il tir verso Catania. La strada è la stessa dell’in cui 10 giorni fa hanno perso la vita i tre braccianti di Adrano, sempre in un impatto frontale vicino allo svincolo di contrada Cannellazza.L'articolo “sul”.in, ilproviene da The Social Post.