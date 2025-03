Avellinotoday.it - Morte di Gerardina Corsano: nuovi interrogativi e richiesta di approfondimenti giudiziari

Leggi su Avellinotoday.it

La vicenda di, deceduta in circostanze ancora poco chiare, continua a sollevare dubbi e perplessità. Ladi archiviazione avanzata dalla Procura per i tre indagati non ha posto fine alle controversie, poiché due avvocati hanno impugnato il provvedimento, chiedendo.