Morta la chef stellata italiana Anna Matscher

È scomparsa, a 63 anni, dopo una breve e grave malattia, la. Con la sua famiglia, gestiva il rinomato ristorante “Zum Löwen” a Tesimo, dove proponeva una cucina locale d’eccellenza.Nel 1997,aveva conquistato una stella Michelin e, successivamente, era stata nominata cuoca dell’anno in Alto Adige da Gault&Millau-Genussguide.“Spesso il mio percorso ha seguito strade inaspettate”, raccontava lasul sito del suo ristorante. “La mia carriera è iniziata a Vienna, dove, a 18 anni, ho studiato per diventare massaggiatrice. Senza volerlo, è stato l’inizio della mia vera vocazione”.descriveva la sua passione per la cucina come qualcosa di più di un semplice mestiere, una vera e propria missione che le era stata trasmessa dalla madre fin da bambina e che aveva affinato attraverso anni di studio e sperimentazione.