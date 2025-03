Quotidiano.net - Montecucco da favola. I vini del Monte Amiata conquistano il mondo

La Toscana nel bicchiere. E il suo territorio che torna in vetrina in una delle rassegne più importanti a livello globale. Il Consorzio TutelaDoc e Docg si prepara altaly dove sarà protagonista dal 6 al 9 aprile con uno spazio espositivo si trova al padiglione 9, stand B16. Oltre al banco istituzionale, lo stand ospiterà sette aziende associate che rappresenteranno la tradizionecola di questo angolo montano di Maremma. Una delle novità di quest’anno sarà la presenza di un banco dedicato al biodistretto del, con una rappresentanza di etichette socie, a rappresentare il grande impegno della denominazione per la sostenibilità e il rispetto dell’ambiente. Il Consorzio poi presenterà, come ogni anno, una selezione delle sue etichette più significative. Sarà possibile degustare le diverse tipologie della Do , tra cui ilVermentino Doc, ilRosso Doc e Docg Riserva, e ilSangiovese Docg.