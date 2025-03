Ilrestodelcarlino.it - Montecatini Opera Festival: tornano dal 18 aprile

Nel 2025 torna l'atteso(MOF), che per la nuova stagione presenta un calendario ricco di eventi che omaggiano la grande tradizione lirica italiana e internazionale. Ilsi svolgerà in luoghi storici della città come quello delle Terme Tettuccio, riconosciute come patrimonio UNESCO, offrendo nei prossimi mesi al pubblico numerose serate indimenticabili che porteranno all'ultima del 24 ottobre. La 27esima edizione verrà inaugurata il 18con l'Opening Gala, durante il quale verrà conferito il Premio Internazionale “Il Parnaso” al soprano Mariangela Sicilia. Acclamata a livello mondiale, Sicilia si esibirà insieme a Noemi Umani (soprano), Alessandro Fantoni (tenore), Paolo Ruggiero (baritono) e Mirco Roverelli (pianoforte) con un programma che prevede musiche di Mozart, Verdi, Rossini, Puccini, Mascagni, Bernstein e Morricone.