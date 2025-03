Nonsolo.tv - Monica Maggioni, vita privata, carriera e curiosità sulla giornalista RAI: è sposata? Ha figli?

: tuttosua straordinaria, il suo impegno nel giornalismo e i dettaglisua, nata a Milano il 20 maggio 1964, è con ogni probabilità una delle giornaliste italiane più influenti e rispettate. Laureata in Lingue e Letterature Straniere Moderne presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, la suaè iniziata con una collaborazione al quotidiano Il Giorno nel 1989. Dopo aver frequentato il primo Master di giornalismo radiotelevisivo a Perugia, entra in Rai nel 1993, dove il suo talento e la sua dedizione l’hanno portata a ricoprire ruoli di primo piano nel panorama dell’informazione italiana – fino alla direzione del telegiornale della prima rete di Stato, ma andiamo con ordine.si è dapprima distinta come inviata di guerra, raccontando eventi cruciali come la seconda intifada in Medio Oriente, le elezioni americane del 2000 e la guerra in Iraq del 2003, durante la quale è stata l’unicaitaliana “embedded” con le truppe americane.