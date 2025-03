Lortica.it - Mondi surreali e visi magnetici nella mostra artistica di Grosso e Mohammadian

Domenica 6 aprile, dalle 10 alle 19, presso l’ex oratorio di Pergentino ad Arezzo, in via Cavour 188, si terrò la doppiadi Marcoe Dariush, organizzata da Pergentino Spazio Delle Arti e dall’Associazione Ezechiele.Marcoesporrà le sue opere di grafica digitale in bianco e nero, intiitolata “Trasmigrazioni”, di stamposta e metafisico, tra paesaggi inconsueti, commistioni improbabili tra oggetti, animali e figure sia umane che animali. Un mondo che non esiste ma che diventa reale e tangibile nel momento stesso in cui esso trasmigra dalla mente dell’artista alla rappresentazione materica.Dariushattraverso i suoi volti, ognuno diverso all’altro e disegnati su supporto cartaceo, si concentra sugli sguardi carichi di intensità e sulla molteplicità delle espressioni del viso umano.