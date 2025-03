Ilgiorno.it - "Momo" Moukafih e i 50 col TMax. Ecco chi sgommò in Montenapo

Quel video ha fatto il giro del web. Decine di scooteroni che sgasano nel boulevard più costoso al mondo, con i taxi fermi ad aspettare le evoluzioni dei centauri e la strada praticamente chiusa al traffico. A meno di cinque mesi dal raduno non autorizzato di una cinquantina die moto da cross in via Monte Napoleone, preceduto da una sfilata altrettanto abusiva per le vie del centro, gli agenti della polizia locale guidati dal comandante Gianluca Mirabelli hanno chiuso il cerchio, individuando i tre presunti organizzatori della scorribanda domenicale. Mercoledì i ghisa della Squadra interventi speciali del Radiomobile e dell’Unità investigazione e prevenzione si sono presentati a casa di Mohamed, in uno stabile di via Boifava, per perquisire l’abitazione e sequestrare il suo motorino e tutti i dispositivi informatici che utilizza abitualmente.