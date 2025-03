Sport.quotidiano.net - Modulo, Baldini cerca l’assetto ideale. Col Legnago una Spal offensiva

Un anno fa, dopo l’esonero di mister Colucci, Mimmo Di Carlo tornò a Ferrara proponendo un 4-4-2 estremamente offensivo che alla fine si rivelò efficace anche in fase difensiva. Quel sistema di gioco esaltò le caratteristiche di una serie di giocatori che trascinarono laalla salvezza. Sono pochissimi gli allenatori che – almeno a parole – considerano fondamentale il, anche se ognuno ha le proprie preferenze. Misterè tradizionalmente considerato un tecnico da 4-3-3: è arrivato in biancazzurro con questa etichetta, ma a fronte dei problemi manifestati dalla propria squadra ha provato ripetutamente a cambiare assetto. Coi risultati (disastrosi) che ben conosciamo. Prima della trasferta di Piancastagnaio, aveva affermato di averle provate praticamente tutte. Ad eccezione del 3-5-2, che ha funzionato sul campo della Pianese ma non ha prodotto gli effetti sperati nelle partite successive.