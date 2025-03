Riminitoday.it - Modifiche alla viabilità sulla rotatoria tra la Statale 16 e la Consolare

Leggi su Riminitoday.it

Avranno inizio lunedì 31 marzo e si protrarranno per circa 2 settimane alcunecircolazione nelle strade di accesso e di uscitanuovatra la16 e la72 per San Marino. L’intervento, necessario per il montaggio delle nuove barriere guardrail, che si.