Sport.periodicodaily.com - Modena vs Catanzaro: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Una vittoria consentirebbe ai padroni di casa di sognare i playoff, cosa quasi sicura per i calabresi.vssi giocherà sabato 29 marzo 2025 alle ore 15 presso lo stadio Braglia.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREGli emiliani con 35 punti sono a metà strada tra i playoff e la zona retrocessione. Una vittoria riaccenderebbe il sogno di lottare per le prime otto, mentre una sconfitta costringerebbe la squadra di Mandelli a guardarsi le spalle. Il momento non è dei migliori visto i due recenti passi falsi contro Salernitana e Juve Stabia.I calabresi sono invece quinti in classifica con 46 punti, a meno due dalla Cremonese quarta. I playoff non sono ancora sicuri, ma sono assolutamente alla portata visto anche gli ultimi risultati.